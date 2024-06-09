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ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 9125

الأحد 09 يونيو 2024 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 9125



رام الله/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، واليوم الأحد، 22 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من جنين، بالإضافة لطفل، وأسرى سابقين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك، صدر اليوم الأحد، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة جنين، فيما توزعت بقية على محافظات الخليل، طولكرم، رام الله، قلقيلية، وأريحا.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير عماد نيروخ من الخليل المعتقل منذ العام 2004، والمحكوم بالسجن المؤبد، و25 عاما، واعتقلت أبنائه الثلاثة عبد الله ولؤي ويزن، حيث قامت بالتنكيل بهم قبل اعتقالهم، وأمام أفراد عائلتهم، بالإضافة لتخريب وتدمير محتويات منزلهم، بشكل واسع.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي إلى أكثر من (9125)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ونوها إلى أنّ الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.

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