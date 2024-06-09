"التعليم العالي" تصدر نشرة إرشاديّة لطلبة الثانوية العامة حول الدراسة الجامعيّة

رام الله/سما/

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي نشرة إرشادية لطلبة الثانويّة العامة، حول الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينيّة للعام 2024، وذلك بهدف تسهيل التحاق الطلبة بالجامعات والكليات، وحتى يكونوا على اطلاع بخصوص التخصّصات المُتوفِّرة، وكذلك أسس القبول المُعتَمَدَة.

واشتملت النشرة على نصائح إرشاديّة للطلبة حول الالتحاق بالجامعات والكليات، واختيار التخصصات المُناسبة، إضافة لمعلومات حول أسس القبول في الجامعات المحليّة، ونظامي التصديق، ومُعادلة الشهادات غير الفلسطينية.

كما اشتملت على البرامج والتخصصات المُعتَمدة في الجامعات، والكليات الفلسطينية، إضافة لزوايا خاصة بالمنح الدراسيّة وصندوق إقراض الطلبة وخدماته، ومعلومات عن مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة، والتي تتولى مهمة إحضار القبولات للطلبة للدراسة في الخارج.

وسيتم توزيع النشرة على مُختلف مديريات التربية والتعليم، لتوزيعها على طلبة الثانوية العامة، علماً أنه بالإمكان الاطلاع على النشرة إلكترونيّا، من خلال الرابط: https://tinyurl.com/2sjjuu32.