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إصابة 6 مواطنين بينهم طفل في هجوم للمستعمرين على عوريف

الأحد 09 يونيو 2024 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 6 مواطنين بينهم طفل في هجوم للمستعمرين على عوريف



نابلس/سما/

 أصيب ستة مواطنين بينهم طفل، اليوم الأحد، خلال هجوم للمستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية عوريف جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (15 عاما)، بالرصاص الحي بالكتف، و3 شبان بالرصاص الحي أحدهم في الحوض، وشاب بشظايا الرصاص الحي، وآخر بحجر في اليد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال والمستعمرين في قرية عوريف، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأضافت الجمعية أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف تابعة لها على حاجز "المربعة" العسكري جنوب غرب نابلس، أثناء نقلها لأحد المصابين إلى مستشفى رفيديا.

وأوضحت مصادر محلية بأن مستعمرين تحت حماية قوات الاحتلال هاجموا منزل المواطن عصام الصفدي، وأحرقوا مركبة، وهب أهالي القرية للتصدي للهجوم، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

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