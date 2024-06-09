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واشنطن تؤكد مشاركتها في "مجزرة النصيرات"

الأحد 09 يونيو 2024 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تؤكد مشاركتها في "مجزرة النصيرات"



واشنطن/سما/

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل في البحث عن الرهائن في قطاع غزة وتحريرهم، لكن لم تشارك قواتها في العملية التي تم تنفيذها السبت.

وأكد سوليفان في تصريح لشبكة "سي إن إن"، يوم الأحد، أن "الولايات المتحدة تقدم المساعدة لإسرائيل منذ عدة أشهر في تحديد المواقع التي يحتجز فيها الرهائن في غزة وإطلاق سراحهم"، رافضا الخوض في التفاصيل.

وأضاف: "شيء واحد أستطيع أن أقوله: القوات الأمريكية... لم تشارك في هذه العملية".

ودعا سوليفان حركة "حماس" إلى قبول اقتراح التهدئة في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وفي اليوم السابق، أنقذ الجيش الإسرائيلي ووحدة شرطة مكافحة الإرهاب "اليمام" وجهاز المخابرات "الشاباك" أربعة إسرائيليين من الأسر، من بينهم حامل الجنسية الروسية أندريه كوزلوف.

وتعليقا على تحرير الجيش الإسرائيلي لأربع رهائن أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي نفذ جريمة حرب مركبة في مخيم النصيرات، تمكن فيها من تحرير بعض أسراه وقتل بعضهم الآخر أثناء العملية، وأكد أن "العملية ستشكل خطرا كبيرا على أسرى العدو وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يوم السبت، استشاد 274 شخص في "مجزرة الاحتلال الإسرائيلي" في مخيم النصيرات وإصابة أكثر من 698 مآخرين.

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