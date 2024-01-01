  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سوريا تدعو لمحاسبة إسرائيل و"حكومتها الفاشية" أمام المحاكم الدولية

الأحد 09 يونيو 2024 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا تدعو لمحاسبة إسرائيل و"حكومتها الفاشية" أمام المحاكم الدولية



دمشق/سما/

دعت وزارة الخارجية السورية إلى محاسبة إسرائيل و"حكومتها الفاشية" أمام المحاكم الدولية لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الخارجية السورية في بيانها: "الكيان العنصري الصهيوني وحكومته المجرمة يتابعون ارتكاب أبشع المجازر من خلال هجومهم الأعمى على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي راح ضحيته يوم أمس 274 شهيدا و698 جريحا في مخيم النصيرات".


وأضافت: "الجيش الإرهابي الإسرائيلي أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة بكل أبعادها بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، كما أكدت المعلومات مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العملية الإجرامية ما يؤكد تواطؤها في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة".

وأكدت أن "الكلمات لم تعد قادرة على وصف الإجرام الصهيوني الذي رفضته محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الحاسم لوقف هذه المجازر والاعتداءات أمرا حتميا".

وشددت على أن "سوريا التي وقفت دائما في الخندق الفلسطيني لمواجهة الفاشية الصهيونية تؤكد مجددا ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومساءلة "إسرائيل" وحكومتها الفاشية أمام المحاكم الدولية بهدف وقف هذه المذبحة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأحد أن ما لا يقل عن 274 فلسطينيا قتلوا في الغارة الجوية والبرية الإسرائيلية التي أنقذت أربعة رهائن كانت "حماس" تحتجزهم.

الأكثر قراءة اليوم

نيويورك تايمز: هكذا ساعدت الولايات المتحدة "إسرائيل" في عملية النصيرات

أبو عبيدة يعلن مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين خلال عملية النصيرات

الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة عن عملية استعادة 4 اسرى في غزة ..

نتنياهو يحض غانتس على عدم الاستقالة من حكومة الحرب والأخير يرد

اسرائيل تزعم: الاسيرة الاسرائيلية التي تم استعادتها كانت محتجزة لدى عائلة مصور الجزيرة

مسؤول سابق بالموساد: محاربة (حماس) نزهةً مقارنةً بمُواجهة (حزب الله) التي ستُقوِّض إسرائيل كدولةٍ..

هيئة البث: الاحتمال ضئيل لاستئناف المفاوضات قريبا

الأخبار الرئيسية

ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: حماس ليست هي القضية.. الإرهاب بدأ مع "إسرائيل"

قضى 78 يوما في غزة.. انتحار جندي إسرائيلي طلب منه العودة لرفح

مسؤول مصري: مجزرة النصيرات سيكون لها "تأثير سلبي" على المفاوضات

6665a10542360432284858e9

مصير حرب غزة تحددها كلمة واحدة من غانتس هذا المساء

66654ea142360432c85d2eef

رسالة أمريكية مزدوجة وغامضة لـ"حماس" عن "وسائل أخرى" غير الصفقة مع "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية