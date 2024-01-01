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"الحوثيون" يعلنون استهداف مدمرة بريطانية وسفينتين تبحران إلى موانئ إسرائيلية

الأحد 09 يونيو 2024 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الحوثيون" يعلنون استهداف مدمرة بريطانية وسفينتين تبحران إلى موانئ إسرائيلية



صنعاء/سما/

أعلن "الحوثيون" تنفيذ 3 عمليات في البحرين الأحمر والعرب استهدفت الأولى المدمرة البريطانية "دايموند" وسفينتين أخريين "انتهكتا قرار حظر الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية".

وقال الناطق العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في بيان: استهدفنا المدمرة البريطانية دايموند في البحر الأحمر وسفينتين انتهتكا قرار الحظر البحري على إسرائيل وذلك ردا على مجزرة النصيرات في قطاع غزة".


وأضاف سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على مجزرة النصيرات في قطاع غزة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي يوم أمس السبت، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الحربية البريطانية دايموند في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكان الإصابة دقيقة".

وأردف: "كما نفذت القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين مشتركتين ضد سفينتين لشركات انتهكت قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة إحداهما تعرضت لإصابة مباشرة ونشب فيها حريق وسفينة ثانية في مياه بحر العرب وأصيبت بشكل مباشر".

وقال: "نفذت العمليتان بعدد من الصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيرة  ونحن مستمرون في واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني ولن نتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن شعب غزة".

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