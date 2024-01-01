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مصير حرب غزة تحددها كلمة واحدة من غانتس هذا المساء

الأحد 09 يونيو 2024 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصير حرب غزة تحددها كلمة واحدة من غانتس هذا المساء



القدس المحتلة/سما/

كتبت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل على موعد مع إعلان مصيري من الوزير بني غانتس مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي يعقده الساعة 8 مساء تزامنا مع انتهاء المهلة التي حددها سابقا للحكومة.

وأشارت "مكان" إلى أن بيان الاستقالة من الحكومة والذي كان من المقرر أن يصدر بالأمس، يوم انتهاء المهلة التي حددها غانتس للحكومة، تم تأجيله بعد تحرير المختطفين الـ4 من الأسر. ومن المنتظر الإعلان عنه هذا المساء.


ويجري الحديث هنا عن انتهاء الموعد الأصلي للمهلة التي حددها غانتس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ومن المنتظر أن يعلن في بيانه انسحاب "المعسكر الرسمي" من حكومة الطوارئ التي تعنى بشؤون الحرب.

من جهتهم، يؤكد المقربون من غانتس أنه باستثناء تغريدة رئيس الوزراء أمس، فإن نتنياهو لم يحاول بأي شكل من الأشكال منع تفكيك حكومة الطوارئ.

وكتب نتنياهو بعد عملية تحرير الأسرى أمس: "هذا هو وقت الوحدة وليس الانقسام. يجب أن نبقى متحدين داخليا في مواجهة المهام الكبيرة التي تنتظرنا. وأنا أدعو بيني غانتس - لا تترك حكومة الطوارئ. لا تتنازل عن الوحدة".

الجدير بالذكر أن غانتس أمهل رئيس الوزراء حتى يوم 8 يونيو الجاري الموافق ليوم أمس، لوضع خطة منظمة لتحقيق 6 أهداف: إعادة المختطفين، والقضاء على "حماس"، ونزع سلاح قطاع غزة، وتحديد الحكم البديل في غزة، وعودة سكان شمال البلاد إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر 2024، والدفع بعملية التطبيع مع السعودية واعتماد برنامج للخدمة العسكرية.

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