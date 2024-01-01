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نتنياهو يكشف عن سببين رئيسيين لموافقته على عملية استعادة الأسرى الـ4

الأحد 09 يونيو 2024 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يكشف عن سببين رئيسيين لموافقته على عملية استعادة الأسرى الـ4



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق على قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تحرير الرهائن الأربعة الـ4 من قبضة حماس في مخيم النصيرات بسبب عاملين رئيسيين.

وقال نتنياهو خلال افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية: "مساء الخميس، عندما وافقت أخيرا على هذه العملية المعقدة والخطيرة، وقف أمام عيني اعتباران رئيسيان: أولا: التزامنا بإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم. ثانيا: معرفة أنه يمكنك الوثوق بمقاتلينا الذين لا يوجد أفضل منهم في العالم".


وأضاف: "إنجاز الأمس الكبير رفع من مكانة الشعب، ويجب أن أقول: إنه رفع من مكانة مؤيدي إسرائيل حول العالم. لكنها كانت تنطوي على ألم عظيم: سقوط بطل إسرائيل، مقاتل الحركة الدولية، القائد الراحل أرنون زامورا".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن استعادة أربعة رهائن إسرائيليين أحياء في عملية لقواته في مخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا أسرى منذ شن حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

والمختطفون الإسرائيليون الذين عادوا أحياء في عملية خاصة هم: نوعا أرغماني وشلومي زيف وألموغ مئير وأندري كوزلوف، وكانوا رهائن منذ السابع من أكتوبر من حفل "نوفا" واقتيدوا من هناك إلى قطاع غزة.

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