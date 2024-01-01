إيران تدعو الدول الإسلامية إلى إعلان مقاطعة تجارية لإسرائيل

طهران/سما/

دعا القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري دول العالم الإسلامي إلى قطع جميع علاقاتها بإسرائيل وإعلان مقاطعتها تجاريا.

وقال في مقابلة مع قناة "سي إن إن" التركية: "نعتقد أن المبادرة الأكثر فعالية التي يمكن أن تتخذها الدول الإسلامية هي إنهاء التعاون السياسي والاقتصادي مع إسرائيل، وكذلك إعلان المقاطعة التجارية".

وأضاف باقري: "في ظل الظروف التي ترتكب فيها إسرائيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لم تتخذ الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، أي إجراء لوقف العدوان".

وأضاف: "الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة، التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، تظهر موقفًا غير مقبول تجاه الجرائم والإبادة الجماعية المرتكبة في غزة".

وشدد على أن الغرب وأمريكا "لم يتخذوا أي إجراء حقيقي ضد الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني، بل دعموا القتل الجماعي لسكان غزة الأبرياء، علاوة على ذلك، الغرب يدعم النظام الصهيوني في ارتكاب الجرائم في غزة".