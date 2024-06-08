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غريفيث: «فاجعة النصيرات» تثبت أن كل يوم تستمر فيه حرب غزة تزداد بشاعة

الأحد 09 يونيو 2024 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غريفيث: «فاجعة النصيرات» تثبت أن كل يوم تستمر فيه حرب غزة تزداد بشاعة



وكالات - سما-

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، اليوم (الأحد)، إن مشاهد القتل والدمار في مخيم النصيرات، عقب العملية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 200 وإصابة 400 من المدنيين الفلسطينيين، تثبت أن كل يوم تستمر فيه هذه الحرب «تزداد بشاعة».

وأضاف عبر منصة «إكس»، أن «مخيم النصيرات اليوم مركز الفاجعة التي لا يزال المدنيون الفلسطينيون يقاسونها».

ودعا غريفيث إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة وحماية كل المدنيين و«إنهاء هذه المعاناة الجماعية الآن».

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