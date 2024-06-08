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طقس فلسطين : اجواء حارة نسبيا

الأحد 09 يونيو 2024 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : اجواء حارة نسبيا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأر صاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، صافيا بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً ومعتدلًا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكو الجو يوم غد الاثنين، صافيا بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام حاراً معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.

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