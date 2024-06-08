هيئة البث: الاحتمال ضئيل لاستئناف المفاوضات قريبا

القدس المحتلة/سما/

استبعد مسؤولون إسرائيليون مشاركون في المحادثات استئناف مفاوضات تبادل الأسرى في المستقبل القريب، على ما نقلت وكالة البث الإسرائيلية، بعد عملية عسكرية أفضت إلى تحرير 4 محتجزين في مخيم النصيرات وسط غزة، لكنها أسقطت عشرات الشهداء المدنيين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية المصادر أن الاحتمال ضئيل جدا لاستئناف مفاوضات الرهائن في المستقبل القريب.

وأكدوا “وجوب استمرار المفاوضات للتوصل إلى صفقة (...) في نهاية المطاف سيخرج أغلبية الأسرى فقط عبر اتفاق مع حركة حماس".



وأفادت هيئة البث بأن القيادات العسكرية والأمنية في إسرائيل تجري مباحثات حول تأثير عملية النصيرات على صفقة تبادل الأسرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تحرير 4 رهائن، السبت، في النصيرات وسط غزة، وهم نوعا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مئير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما).

وكشف بيان للجيش أن الرهائن المحررين تم اختطافهم جميعا خلال مهرجان "نوفا" الموسيقي، في 7 أكتوبر من قبل حركة حماس.