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"سرايا القدس" تقصف غلاف غزة برشقات صاروخية

السبت 08 يونيو 2024 11:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تقصف غلاف غزة برشقات صاروخية



غزة/سما/

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" قصف المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة برشقات صاروخية، مساء يوم السبت في "تاسعة البهاء".
ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات سديروت وكفار غزة ومفاليم ونير عام، كما سُمع دوي انفجارات في المنطقة.

كذلك انطلقت صفارات الإنذار في منطقة تاكوما في الظرف، وقد تم استهدافها بصاروخين أطلقا من مخيم جباليا للاجئين.

اعترضت القبة الحديدية أحد الصواريخ وانفجر الآخر في منطقة مكشوفة بالقرب من كيبوتس كفار عزة.

وأعلنت "سرايا القدس" أنها أعادت قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق نشرت "سرايا القدس" مشاهد من تجهيز وقصف مقر قيادة تابع للجيش الإسرائيلي في موقع "رعيم" العسكري برشقة صاروخية.

وفي بيان آخر قالت، سرايا القدس: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في محاور التقدم بمدينة رفح أكدوا تنفيذهم لعدد من المهام:

- استهداف قوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل في الحي السعودي  غرب مدينة رفح بالأسلحة الرشاشة وقذيفة الـ"TBG" المضادة للتحصينات مما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح.

- تدمير جرافة عسكرية صهيونية من نوع (D9) بعبوة خرقية في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

- استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة تاندوم محيط عيادة الوكالة في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

كما أعلنت سرايا القدس عن استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركافاه 4" بقذيفة (RPG) محيط مسجد الهدى وسط مخيم يبنا جنوب مدينة رفح.
 

وذكرت أيضا: " بعد عودة الاتصال بإحدى مجموعاتنا المقاتلة في مناطق الاشتباك غرب مدينة رفح أكد مجاهدونا استهدافهم آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) واشتعال النيران فيها قرب المركز الثقافي محيط مسجد طيبة في الحي السعودي غرب مدينة رفح.
 

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