  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يحض غانتس على عدم الاستقالة من حكومة الحرب والأخير يرد

السبت 08 يونيو 2024 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يحض غانتس على عدم الاستقالة من حكومة الحرب والأخير يرد



القدس المحتلة/سما/

حضّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت الوزير بيني غانتس على عدم الاستقالة من حكومة الحرب بعد تلويحه بهذا الأمر لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو على منصة إكس “أدعو بيني غانتس – لا تغادر حكومة الطوارئ”، مضيفا أن الوقت هو “للوحدة وليس للانقسام”.


بدوره، رد غانتس على نتنياهو قائلا: “إلى جانب الفرحة المبررة بالإنجاز (في إشارة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي تحرير 4 أسرى من قطاع غزة السبت)، يجب أن نتذكر أن جميع التحديات التي تواجهها إسرائيل لا تزال قائمة”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن غانتس قوله: “يجب أن ننظر بمسؤولية إلى ما هو صحيح وكيفية الاستمرار فيه”.

ونقلت صحيفة معاريف عن مقربين من غانتس أن “انسحابه من الحكومة سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة”.

وفي وقت سابق، أعلن غانتس إلغاء مؤتمر صحافي توقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إمكان أن يعلن خلاله الاستقالة.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول عملية استعادة 4 أسرى إسرائيليين من النصيرات

إعلام عبري:"إسرائيل" تعتزم تجربة “حكومة بديلة” لحماس في غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن تحرير 4 أسرى أحياء في النصيرات وسط قطاع غزة..

الاعلام العبري: إسرائيل تدخل تعديلات على اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمه بايدن ..

تقييم للمخابرات الأمريكية يحلل أسباب تهرب نتنياهو من تحديد خططه لغزة بعد الحرب

صحيفة إسرائيلية تنشر بنود خطة أمريكية لما بعد حرب غزة

حماس تعلق على تحرير الاحتلال 4 من أسراه في مخيم النصيرات

الأخبار الرئيسية

photo_2024-06-08_17-59-10

لأول مرة.. حزب الله يطلق رشقة من صواريخ “فلق 2” على "إسرائيل"

أبو عبيدة يعلن مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين خلال عملية النصيرات

photo_2024-06-08_16-31-56

تفاصيل جديدة حول عملية استعادة 4 أسرى إسرائيليين من النصيرات

ماذا قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن إعادة 4 محتجزين من النصيرات؟

5-54a59a75-a51d-44b4-83cf-0fb8549b1081

مجزرة النصيرات: 210 شهداء وأكثر من 400 جريح (فيديوهات)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية