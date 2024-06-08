نتنياهو يحض غانتس على عدم الاستقالة من حكومة الحرب والأخير يرد

القدس المحتلة/سما/

حضّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت الوزير بيني غانتس على عدم الاستقالة من حكومة الحرب بعد تلويحه بهذا الأمر لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو على منصة إكس “أدعو بيني غانتس – لا تغادر حكومة الطوارئ”، مضيفا أن الوقت هو “للوحدة وليس للانقسام”.



بدوره، رد غانتس على نتنياهو قائلا: “إلى جانب الفرحة المبررة بالإنجاز (في إشارة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي تحرير 4 أسرى من قطاع غزة السبت)، يجب أن نتذكر أن جميع التحديات التي تواجهها إسرائيل لا تزال قائمة”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن غانتس قوله: “يجب أن ننظر بمسؤولية إلى ما هو صحيح وكيفية الاستمرار فيه”.

ونقلت صحيفة معاريف عن مقربين من غانتس أن “انسحابه من الحكومة سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة”.

وفي وقت سابق، أعلن غانتس إلغاء مؤتمر صحافي توقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إمكان أن يعلن خلاله الاستقالة.