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آلاف المتظاهرين في جنيف ينظمون مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني

السبت 08 يونيو 2024 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف المتظاهرين في جنيف ينظمون مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني



القدس المحتلة/سما/

نظم آلاف المتظاهرين السبت مسيرة في مدينة جنيف السويسرية تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني تجاه ما يكابده من تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واجتمع آلاف المتظاهرين في ساحة بالاس دي نافيغيشن، وساروا إلى حديقة بارك دي كروبيت، مرددين هتافات ضد “الإبادة” التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأثناء مسيرتهم وسط المدينة، أبدى العديد من الباعة وأصحاب المحلات التجارية دعمهم للمتظاهرين عبر التصفيق والهتافات.

كما حمل أحد المتظاهرين مجسما لرضيع ملفوف بكفن، يمثل الأطفال الذين استُشهدوا جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

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