تفاصيل جديدة حول عملية "بذور الصيف" لاستعادة 4 أسرى إسرائيليين من النصيرات

القدس المحتلة/ سما/

نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول أميركي قوله إنّ خلية أميركية في إسرائيل عملت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم السبت.

ونقلت "سي أن أن" عن مسؤول أميركي لم تسمّه قوله إنّ "خلية أميركية في إسرائيل ساهمت في عملية تحرير 4 رهائن"، مضيفاً أنّ الخلية "دعمت جهود إنقاذ 4 رهائن، وعملت مع القوات الإسرائيلية في عملية تحريرهم". وكانت الشبكة الأميركية قد أفادت في وقت سابق بأنّ "القوات الإسرائيلية استعدت لأسابيع لعملية السبت، بمشاركة مئات الأفراد من الجيش، وجهاز الاستخبارات الداخلي، ووحدة خاصة من الشرطة".

وبدوره نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله "إنّ خلية الرهائن الأميركية في إسرائيل دعمت جهود إنقاذ المحتجزين الأربعة".

وأودت العملية الدموية بأرواح أكثر من 210 مدنيين فلسطينيين بعد تعرضهم لحملة قصف وحشي أثناء تجولهم في سوق شعبي وسط مخيم النصيرات المكتظ بالنازحين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وذلك بالتزامن مع استعادة المحتجزين الإسرائيليين الأربعة الذين ظهروا بصحة ممتازة بعد 246 يوماً في أسر حركة حماس.

وقالت مصادر ميدانية إنّ القوة الإسرائيلية الخاصة تسللت إلى داخل المخيم بواسطة شاحنة مساعدات إنسانية، في حين أفادت مصادر أخرى بأنّ الشاحنة كانت محمّلة بمعدات وأدوات يحملها في العادة النازحون عند الفرار من منطقة لأخرى.

وبثت مواقع إسرائيلية مشاهد تظهر لحظة إخلاء المحتجزين بواسطة مروحية إسرائيلية وبرفقة عدد من الجنود.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت تفاصيل جديدة حول العملية التي أطلق جيش الاحتلال اسم "بذور الصيف" لتحرير 4 اسرى من أسر حماس.

وبحسب الصحيفة، تم احتجاز الاسرى في مبنيين في قلب مخيم النصيرات للاجئين، مع عائلات من غزة، في مكان تحرك فيه الجيش بين الموقعين بمئات الأمتار.

وذكرت الصحيفة، "تم نقل الاسرى من شقة إلى أخرى مؤخراً، وأصيب القائد زامورا في اشتباك بالمنزل مع الاسرى الثلاثة، ثم تعرضت سيارة الإنقاذ لإطلاق نار كثيف.

وأضافت:" اقتحم عشرات المسلحين من الأزقة بقذائف آر بي جي ورشاشات، وقام سلاح الجو بقصفهم بالأسلحة من مسافة عشرات الأمتار عن القوات.. في هذه اللحظة انطلقت تعزيزات من 3 ألوية: اللواء السابع مظليين وكفير مع شيطت 13 للقتال لعزل الساحات.. وعلى غير العادة، تمركزت مروحيات تابعة للجيش في عمق قطاع غزة لإنقاذ الجنود والاسرى.



وبحسب الجيش، استمرت العملية نحو ساعة، وقبلها شملت لوحدة اليمام "شبهت بالتحضيرات لعملية عنتيبي".

في المقابل ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: "في الآونة الأخيرة نفذت عمليات استخباراتية على الأرض من قبل وحدات خاصة في داخل قطاع غزة وجمعت معلومات دقيقة حول أماكن وجود الأسرى.

وبحسب الإذاعة فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يؤاف غالانت وافقا على خطة التحرير يوم الخميس الماضي وخلال اليومين الأخيرين جرت الاستعدادات النهائية وحتى صباح اليوم كان هناك استعدادات في داخل مختلف الوحدات والقوات وعند الساعة 11 تحدد نقطة الصفر للتنفيذ.

ولفتت الإذاعة إلى أن عملية البريج ودير البلح كانت للتمويه ولكن هدفها الأساسي المساعدة في عملية الإنقاذ التي نفذت.

وأشارت إلى أن الأسرى كانوا محتجزين بغرف منازل يتواجد بها مدنيين غزيين وتم تصفية جميع المسلحين الذين كانوا يحرسونهم وعددهم قليل جدا.

ووفق الإذاعة "تعطلت مركبة إنقاذ وكان لا بد من التدخل الجوي في العملية.

وبحسب الإذاعة فإن، "المبنيان اللذان تم احتجاز "الرهائن" الأربعة بهما يبعدان عن بعضهما البعض 200 متر ونفذت العملية بالتزامن في المبنيين.. في الشقة التي كان يتواجد بها "الرهائن" الثلاثة دارت معركة صعبة ومعقدة أصيب فيها ضابط باليمام أعلن مقتله لاحقا

وذكرت الإذاعة: "خلال العملية تم إطلاق النيران بكثافة من المسلحين وأطلقوا قذائف آر بي جي من الأزقة والمنازل القريبة تجاه القوات و"الرهائن" لمحاولة قتلهم

وأضافت: "بعد أن تعرضت سيارة الإنقاذ لإطلاق النار وتعطلت إحداها.. وصلت عدة كتائب من الفرقة 98 التي تم تجهيزها مسبقا لهذا لسيناريو إلى مكان الحدث لإنقاذ "الرهائن" والقوات من هناك تحت إطلاق النار كما وصلت مروحيات للإنقاذ وتم إطلاق صواريخ أرض - جو على المروحيات في محاولة لإسقاطها.

فيما نقلت قناة كان العبرية عن مصدر قوله، أن مسلحون لاحقوا السيارة التي أجلت الأسرى وأطلقوا النار عليها وأصابوها بأضرار.

وبحسب المصدر فإن "الجيش لم ينجح بإدخال مروحية قرب مكان إجلاء الأسرى واستعان بتعزيزات إضافية.

في المقابل ذكرت مصادر عبرية، أن سيارة كان فيها ثلاثة من المختطفين علقت أثناء العملية بسبب خلل فني وبقيت في قلب النصيرات. ودارت معركة لإنقاذهم مع المختطفين والجنود فيها. ولهذا الغرض استخدمت قوات الفرقة 98 نيراناً كثيفة.

ونفلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضابط إسرائيلي كبيرقوله، "أن العملية قبيل وأثناء تنفيذها شابها الكثير من التوت، مشيرا إلى أن الأسيرة حررت بسهولة ولكن الأسرى الثلاثة كانت العملية معقدة جدا وخلال انسحابنا كان تعطلت مركبة وساد التوتر ولكن نجحنا بالعودة

وأضاف:"خلال العملية أصيب عدد من الجنود بجروح طفيفة خلال تبادل إطلاق النار، لافتا إلى أن وحدة العمليات في الشاباك هي حددت نقطة صفر الانطلاق الساعة 11 بسبب عنصر المفاجأة وتم استخدام وسائل تكنولوجية آمنة وفريدة للعملية