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الاحتلال يعترف بمقتل أحد ضباطه خلال تحرير أسرى النصيرات

السبت 08 يونيو 2024 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعترف بمقتل أحد ضباطه خلال تحرير أسرى النصيرات



غزة/سما/

أعلن الاحتلال الإسرائيلي السبت، مقتل أحد ضباطه خلال عملية تحرير 4 من الأسرى في مخيم النصيرات.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إن الضابط في وحدة اليمام، أرنون زامورا، والذي كان مشاركا في العملية، قُتل في وسط غزة اليوم.

وأضاف البيان أن زامورا أصيب بجروح خطرة، ونُقل إلى المستشفى بحالة حرجة، قبل أن يتم الإعلان عن مقتله وإبلاغ ذويه.

وارتفع عدد ضحايا  مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات إلى 210 شهداء وأكثر من 400 جريح وهؤلاء وصلوا إلى مستشفى العودة بالنصيرات، ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.
 
وتزامنت المجزرة مع تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى المخيم، وتحرير 4 من الأسرى الذين تمكنت المقاومة من أسرهم في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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