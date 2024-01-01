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مسؤول سابق في الموساد يحذر من مفترق طرق مرعب وخطير يهدد بشل "إسرائيل"

السبت 08 يونيو 2024 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول سابق في الموساد يحذر من مفترق طرق مرعب وخطير يهدد بشل "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

حذر رئيس المخابرات والعمليات السابق في الموساد حاييم تومر من أن الدخول في حرب شاملة في غزة ولبنان يشكل تهديدا خطيرا لرؤية "إسرائيل" الصهيونية.

وقال تومر في مقابلة مع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، نشرت مقتطفات منها اليوم السبت عبر موقع الصحيفة، إن "الدخول في عملية واسعة النطاق في لبنان بعد 8 أشهر من المعارك بغزة سيزيد بشكل كبير من الخطر على قدرة إسرائيل في مواصلة عملها كدولة، ذات اقتصاد، وكمجتمع، وكلاعب دولي".

ورسم تومر سيناريو وصف بالمرعب في حال أطلق حزب الله آلاف الصواريخ التي يمكن أن تشل إسرائيل بشكل كامل لعدة أسابيع.


وقال إذا كانت إسرائيل تستعد لمحاربة حزب الله على نطاق واسع، كما يقول رئيس الأركان، فإن هذا يعني إطلاق آلاف الصواريخ على وسط البلاد مما سيشل إسرائيل بأكملها لعدة أسابيع، بما في ذلك ميناء حيفا، والمطارات العسكرية في الشمال.

وأضاف: "من الممكن أن يكون مصير مدن عكا وطبريا وربما حيفا وتل أبيب مثل كريات شمونة والجليل في الوقت الحالي، حيث التهجير والدمار هناك كبيرين".

ورأى أن إسرائيل أمام مفترق طرق خطير بشأن مستقبلها، خاصة وأنها تخوض حربا على عدة جبهات.

وقال: حزب الله يخلق تهديدًا لم نتخيله وليس لدى الجيش الإسرائيلي أي رد عليه.

وختم رئيس المخابرات والعمليات السابق في الموساد بالقول إن سلاح الجو الإسرائيلي لم يعد حراً في العمل فوق لبنان.

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