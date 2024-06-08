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"المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف هدفا "حيويا" إسرائيليا

السبت 08 يونيو 2024 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف هدفا "حيويا" إسرائيليا



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أن مقاتليها استهدفوا فجر اليوم السبت هدفا "حيويا" إسرائيليا ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين".

وقالت المقاومة في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت الموافق 8-6-2024، بواسطة الطيران المسير، هدفا حيويا داخل أراضينا المحتلة، مؤكدين استمرارنا في دك معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".


وعرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر الأربعاء الماضي، مشاهد من عملية إطلاق الطيران المسير نحو هدف حيوي إسرائيلي في سواحل البحر الميت.

وبين الحين والآخر، تتبنى فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".

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