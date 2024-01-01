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الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل تحرير "أسرى النصيرات"

السبت 08 يونيو 2024 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل تحرير "أسرى النصيرات"



القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي تفاصيل عملية تحرير 4 أسرى إسرائيليين بمخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرا إلى أن مركبة كانت تقلهم تعرضت لعطل في حين لا يزال هناك 120 شخصا في الأسر.

وأشار المتحدث دانيال هاغاري إلى أن القوات الإسرائيليةأنقذت المختطفين من أيدي "حماس" تحت إطلاق النار.

من جهتها نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر أنه خلال عملية تحرير الأسرى "تعطلت مركبة على متنها 3 رهائن ولكن تم إنقاذهم في معركة بطولية".

وفي بيان مشترك للجيش و"الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، نشر المتحدث أفيخاي أدرعي في حسابه على تطبيق "تيلغرام": "كشف النقاب أنه في عملية مركبة لجيش الدفاع والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير 4 مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني 25 عاما، ألموع مئير 21 وأندري كوزلوف 27 عاما وشلومي زيف 40 عاما، والذين تم اختطافهم من قبل حماس من حفل النوفا في 7 أكتوبر".

وأضاف: "تم تحرير المختطفين من قبل مقاتلي جهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتين منفردتين في قلب النصيرات. إن وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير. ستواصل قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين".

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