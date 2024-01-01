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صحيفة أمريكية : "حماس" ترفض شروط بايدن لوقف إطلاق النار رغم تهديدات بالعقوبات والطرد من الدوحة

السبت 08 يونيو 2024 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة أمريكية : "حماس" ترفض شروط بايدن لوقف إطلاق النار رغم تهديدات بالعقوبات والطرد من الدوحة



واشنطن / وكالات /

أوردت صحيفة WSJ أن قطر ومصر أبلغتا قادة "حماس" مؤخرا أنهم قد يواجهون احتمال الاعتقال وتجميد الأصول والعقوبات والطرد من الدوحة في حال لم يوافقوا على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وذكر مسؤولون مطلعون على المحادثات للصحيفة الأمريكية أن قطر ومصر أبلغتا قادة الحركة الفلسطينية قبل أيام في محاولة للضغط عليها للقبول بشروط خطة وقف إطلاق النار التي وضعتها الإدارة الأمريكية.

 

"تطبيع ودولة فلسطينية ونزع السلاح".. صحيفة إسرائيلية تنشر بنود خطة أمريكية لما بعد حرب غوأشارت الصحيفة إلى أن حماس تمسكت بموقفها رغم تهديدات الاعتقال والعقوبات والطرد من الدوحة.

ولفتت المصادر إلى أن هذه التهديدات وجهت بناء على طلب من إدارة بايدن، والتي تبحث عن طريقة لإقناع الحركة التي تصنفها الولايات المتحدة بأنها "إرهابية" وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق يحتاجه الرئيس بايدن وسط دوامة سياسية بشأن الحرب الدائرة في غزة.

وعقب محادثات له أجراها مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد بايدن استعداد إسرائيل للمضي قدما في الشروط التي عرضت الآن على "حماس".

وشدد الرئيس الأمريكي في بيان، على أن هذه هي أفضل فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق وأن رفض "حماس" المستمر لإطلاق سراح الرهائن لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع وحرمان أهالي غزة من الإغاثة.

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