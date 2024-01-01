  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"غزو إسرائيل".. القناة 12 العبرية : سلاح يملكه حزب الله "سيغير وجه الحرب"

السبت 08 يونيو 2024 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غزو إسرائيل".. القناة 12 العبرية : سلاح يملكه حزب الله "سيغير وجه الحرب"



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة 12 العبرية أن حزب الله اللبناني كان قبل هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر قريبا جدا من تنفيذ "غزو" لإسرائيل عبر نخبته الضاربة "قوة الرضوان".

وأضاف تقرير للقناة أن هجوم حماس والحرب في غزة "لا يعني تخلي حزب الله عن خطته لاجتياح إسرائيل، بل يعني فقط أنها دخلت في حالة تجميد مؤقت".

ونقلت القناة عن خبير عسكري إسرائيلي لم تذكر اسمه تقديراته بأن "قوة الرضوان، إذا أرادت، لا يزال بإمكانها تنفيذ خطة غزو في الشمال، وهو ما ستكون أكثر محدودية: قوة من 100 إلى 200 عنصر ستغزو منطقة أصغر من تلك التي كانوا يستعدون لها قبل هجوم حماس، وينبغي الافتراض أن الخطوة الافتتاحية لحزب الله ستتضمن أيضا غزوا بريا محدودا من خطته الأصلية".

 

وأضاف أن "السيناريو لا يزال قائما، على الرغم من أنه أقل احتمالا نظرا لنشر القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر".

ووجه الخبير تحذيرا للإسرائيليين قائلا: "صحيح أننا اليوم أكثر استعدادا للدفاع، لكن لا يجب الاستهانة بالقدرة الهجومية لهذه القوة.. سوف يرمون بقوة ثقلهم على المنطقة بأكملها، إطلاق طائرات بدون طيار على القوات العسكرية الإسرائيلية وتحت ستار هذا القصف ستدخل قوة الرضوان لتحتل منطقة معينة، وهذا سيغير وجه الحرب برمته، حتى لو كنا نحن من بدأناها".

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني العميد ناجي ملاعب، في وقت سابق، إن إسرائيل تجهز 10 آلاف صاروخ وفرقة اقتحام بري للجنوب، مضيفا أن تل أبيب رصدت حوالي 5 مليارات دولار لصواريخ القبة الحديدية أي حوالي 10 آلاف صاروخ تعزيزا واستباقا لأي رد على حزب الله.

وأشار إلى أن إسرائيل تخشى أن يعاد سيناريو 7 أكتوبر من قبل "قوة الرضوان"، وبالتالي تريد تنظيف الأرض وتحضر للحسم والدخول إلى الأراضي اللبنانية".

ولفت إلى أن إسرائيل تحاول استطلاع الأرض وهي تسعى إلى عملية برية بالتزامن مع عملية ثانية في الجولان.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري:"إسرائيل" تعتزم تجربة “حكومة بديلة” لحماس في غزة

إعلام إسرائيلي يكشف تصريحات "مثيرة" من اجتماع هيئة الأركان: جنرالات يطالبون باستقالة هاليفي

بشأن غزة.. الكشف عن تفاصيل مكالمة ساخنة بين سفير مصر في واشنطن ومشرّعين أمريكيين

صحفي أمريكي يكشف تفاصيل "فضيحة" في البيت الأبيض بشأن وقف النار في غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن تحرير 4 أسرى أحياء في النصيرات وسط قطاع غزة..

الاعلام العبري: إسرائيل تدخل تعديلات على اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمه بايدن ..

تقييم للمخابرات الأمريكية يحلل أسباب تهرب نتنياهو من تحديد خططه لغزة بعد الحرب

الأخبار الرئيسية

5-54a59a75-a51d-44b4-83cf-0fb8549b1081

150 شهيدا وعشرات المصابين في مجازر مروعة ارتكبها الاحتلال بمخيم النصيرات ومناطق في وسط قطاع غزة

6663f4d34236045e85795b2c

صحيفة إسرائيلية تنشر بنود خطة أمريكية لما بعد حرب غزة

41eec6fb-c71e-45dd-97ca-cb60b7c7b9cb

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن تحرير 4 أسرى أحياء في النصيرات وسط قطاع غزة..

مسؤول سابق بالموساد: الحرب مع حزب الله ستشل إسرائيل ومستقبلنا كدولة على المحك ..

عشرات الشهداء والجرحى في قصف غير مسبوق على المنطقة الوسطى من قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية