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صحة غزة بوجه نداء استغاثة عاجل لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات القطاع

السبت 08 يونيو 2024 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة بوجه نداء استغاثة عاجل لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات القطاع



غزة / سما /

أطلقت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومؤسساته الدولية والاغاثية لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تعتمد منذ 9 أشهر على المولدات الكهربائية لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة على مدار الساعة بعد تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.
وبينت أن عددًا من المولدات الكهربائية في المستشفيات تعرضت لأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها والعدد الاخر تعرض للتدمير المباشر من قبل الاحتلال الغاشم .
ورجحت أن تتوقف المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية ومستودعات الادوية نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لصيانتها.
وقالت وزارة الصحة: توقف المولدات الكهربائية يعني الموت المحقق للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل في قطاع غزة.
وأضافت: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعمدت تدمير المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء ومجمع ناصر والمستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة بهدف اخراجها عن الخدمة.
وتابعت: لازال مستشفى شهداء الاقصى يعمل على مولد واحد بعد تعطل أحد المولدين الرئيسين مما ينذر بحدوث كارثة انسانية.
وبينت أنها تواصل اتصالاتها مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الاحمر من أجل توريد مولدات جديدة وقطع غيار منذ بداية العدوان ولكن دون جدوى نتيجة تعنت الاحتلال الاسرائيلي.

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