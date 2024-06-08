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الاعلام العبري: إسرائيل تدخل تعديلات على اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمه بايدن ..

السبت 08 يونيو 2024 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري: إسرائيل تدخل تعديلات على اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمه بايدن ..



القدس المحتلة/سما/

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أخرى سعودية، قولها إن إسرائيل أدخلت تعديلات على مقترح التهدئة.
وبحسب المنشور، غيرت إسرائيل عدد المختطفين المقرر إطلاق سراحهم في الأسبوع الأول من الصفقة من 3 إلى 7، كما غيرت الجملة التي تشير إلى "إنهاء الحصار على غزة".

وجاء في التقرير أيضا أن إسرائيل حذفت كلمة "المعاملة بالمثل" من البند الأول من الاتفاق الذي نصه: "وقف مؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الشرق". بالإضافة إلى ذلك، قامت إسرائيل بإزالة UNRA من قائمة المنظمات التي ستعمل على إعادة إعمار غزة.

ولم ترد حماس رسميًا بعد على العرض الذي كشف عنه بايدن، لكن التقارير قالت إن حماس قد ترد اليوم السبت على المقترح .

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