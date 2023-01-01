الاحتلال يصيب طفلا فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية ويدهس شابا

رام الله/سما/

أصاب الجيش الإسرائيلي طفلا فلسطينيا بالرصاص ودهس شابا آخر خلال اقتحام محافظة قلقيلية، شمال الضفة الغربية، مساء الجمعة، فيما أُصيب فلسطيني آخر في اعتداء شنه مستوطنون إسرائيليون بمحافظة أريحا (شمال).

وقال تلفزيون فلسطين إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة جيوس، في قلقيلية، اليوم (الجمعة). وأضاف أن “آلية لجيش الاحتلال دهست شابًا خلال اقتحام البلدة”، دون أن تشير إلى النتيجة.

وفي وقت لاحق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طاقم إسعاف تابع لها نقل من بلدة جيوس إلى المستشفى طفلا عمره 14عامًا مصابا بالرصاص الحي أطلقه الجيش الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مواطنا “أُصيب بجروح ورضوص في اعتداء مستوطنين عليه بمنطقة رأس عين العوجا في أريحا”.

وبالتوازي مع الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعد مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين بالضفة، كما وسّع الجيش عملياته ما أدى استشهاد 531 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و200، واعتقال 9 آلاف و100، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما كشف مركز “بتسيلم” الحقوقي الإسرائيلي (غير حكومي)، في مايو/ أيار الماضي، عن مخطط لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير الرعاة والمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين، معتبرا ذلك جزءا من “نظام الأبارتهايد الإسرائيلي”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.