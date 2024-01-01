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حزب الله : المواجهة مع "إسرائيل" في جنوب لبنان لن تتوقف إلا بتوقف الحرب في غزة

السبت 08 يونيو 2024 12:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله : المواجهة مع "إسرائيل" في جنوب لبنان لن تتوقف إلا بتوقف الحرب في غزة



بيروت/سما/

 قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم،  الجمعة، إن المواجهة مع إسرائيل في جنوب لبنان هي “لمساندة المقاومة الفلسطينية، ولن تتوقف إلا بتوقف الحرب في غزة”.

وأضاف قاسم في كلمة له خلال إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني في حفل أقامته السفارة الإيرانية في بيروت، اليوم “ليس لدى حزب الله مشروع للانزلاق إلى الحرب، ولكن إذا انزلقت “إسرائيل” يعني أنها قررت الحرب وحزب الله سيواجه ذلك”.

وأكد أن “ما ترونه من ردود مؤلمة على العدو هي لردع “إسرائيل”، وهذه الردود محدودة بأهدافها، وليست ما يمتلكه حزب الله من قدرة للردود التي يحين وقتها”.

وسأل الشيخ قاسم “هل يعقل أن نوقف جبهة المساندة وإطلاق النار مستمر في غزة، ليكن معلوما لديكم في مواجهة الميدان الكلمة للميدان، ولا حديث في السياسة، وإذا أردتم السياسة لتؤثر على الميدان أوقفوا الحرب في غزة لتتوقف في لبنان، أوقفوها في غزة واتفقوا مع الفلسطينيين تتوقف عندنا دون أن نتعاطى في التفاصيل”.

اعتبر أن ” غزة منصورة بالحق في الأرض وبالمقاومة وبالوحدة الإسلامية التي امتدت في المنطقة وبالتجارة مع الله”، مشيرا إلى أن ” الاحتلال الصهيوني مهزوم بارتكاب الإبادة ضد الأطفال والنساء والأبرياء، وهذا الكيان عاجز، يعاني من تمزق كامل لقواه السياسية والشعبية، فهم لا يجتمعون على رأي وهم في حالة من الفوضى”.

ورأى قاسم أن “إيران هي قائدة حركة التحرر وحركات المقاومة وتتحمل كل أعباء مواجهة النظام الأحادي الداعم للكيان الصهيوني.”

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفوا مساء اليوم جنودا إسرائيليين في “حرش نطوعا” بالأسلحة الصاروخية.  وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية مساء اليوم على منطقة “الكساير” في أطراف بلدة ” كفرحمام” في جنوب لبنان.

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