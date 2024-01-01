غانتس قد يعلن السبت استقالته من الحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

قال عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، الجمعة، إنه سيعقد مؤتمرا صحافيا السبت، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المرجح أن يعلن استقالته من الحكومة.

وكان غانتس أعلن الشهر الماضي أنه سيستقيل من حكومة الحرب إذا لم يوافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خطة ما بعد الحرب لقطاع غزة بحلول 8 حزيران/يونيو.

وأشار مكتب غانتس إلى أنه سيتلو بيانا لوسائل الإعلام الساعة 20:40 (17:40 توقيت غرينتش) السبت في رمات غان، إحدى ضواحي تل أبيب.

والأسبوع الماضي، قدّم حزبه الاتحاد الوطني (وسط) مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

ويعتبر غانتس المرشح الأوفر حظا لتشكيل ائتلاف في حال إسقاط حكومة نتنياهو وتمت الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ويتعرض نتنياهو لضغوط من حلفائه في اليمين المتطرف الذين هدّدوا بالاستقالة من الحكومة إذا مضى قدما في الاتفاق مع حركة حماس الذي يشمل وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وكان غانتس أكّد هذا الأسبوع أن إعادة المحتجزين من غزة هي “أولوية”.