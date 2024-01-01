  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام عبري:"إسرائيل" تعتزم تجربة “حكومة بديلة” لحماس في غزة

السبت 08 يونيو 2024 12:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري:"إسرائيل" تعتزم تجربة “حكومة بديلة” لحماس في غزة



القدس المحتلة/سما/

وافق مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل، على مشروع تجريبي في قطاع غزة، يتضمن تشكيل “حكومة بديلة” لحركة حماس، وفق ما ذكره إعلام عبري رسمي.


وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن “مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية وافق على مشروع تجريبي في قطاع غزة، يسمح بتجربة تشكيل حكومة بديلة لحركة حماس، بحيث يشمل المشروع عدة أحياء في شمال القطاع”.


وبحسب الهيئة، “وكجزء من المشروع، سيوفر الجيش الإسرائيلي الحماية لعدة مناطق في شمال غزة، وسيسمح بوجود قيادة محلية مسؤولة عن إدارة الحياة في القطاع”.


وأشارت الهيئة إلى أنّ مجلس وزراء الحرب، “وافق في اجتماعه الأخير، على خطة إيجاد بديل لحكم حماس، والتي روج لها وزير الدفاع يوآف غالانت”.


وتتضمن الخطة (المشروع التجريبي) “تزويد أحياء في شمال قطاع غزة بالمساعدات، ومساعدة قيادة محلية في تلك الأحياء على إدارة الحياة هناك”، وفق الهيئة الإسرائيلية.
ولم تعلق حماس فورا على ما أوردته الهيئة الإسرائيلية.


وخلال الأشهر الأخيرة، تطرقت وسائل إعلام عبرية إلى اعتزام إسرائيل، من خلال أطراف ومؤسسات دولية، إيجاد بديل للحكومة التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة، عبر إيجاد هيئات مدنية من العشائر، ولكن تلك المحاولات واجهت رفضاً كبيراً من العائلات الفلسطينية.


من جهتها، حذّرت حركة حماس، سابقا، من أن إسرائيل “تدير حربا نفسية ضد الشعب الفلسطيني ونشر الفوضى” عن طريق تلك التحركات.


وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها التاسع نحو 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.


وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

سي إن إن: قطر تهدد قادة حماس بالطرد حال رفض "إعلان بايدن"

مسؤول كبير في هيئة الأركان: مكتب نتنياهو أبلغه بانه لن يكون هناك صفقة لتبادل الأسرى مع حماس ..

بشأن غزة.. الكشف عن تفاصيل مكالمة ساخنة بين سفير مصر في واشنطن ومشرّعين أمريكيين

صحفي أمريكي يكشف تفاصيل "فضيحة" في البيت الأبيض بشأن وقف النار في غزة

لانتهاكاته ضد الأطفال.. جيش "إسرائيل" في "قائمة العار" لأول مرة

جيش الاحتلال يكمل سيطرته على محور فيلادلفيا ويطبق حصاره على غزة

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يستعد للمرحلة الثالثة من القتال بغزة

الأخبار الرئيسية

666371a14c59b718f350299c

قناة عبرية: وحدات احتياط في الجيش الإسرائيلي بدأت البحث عن متطوعين للقتال بغزة

66634858423604558b12a5e9

إعلام إسرائيلي يكشف تصريحات "مثيرة" من اجتماع هيئة الأركان: جنرالات يطالبون باستقالة هاليفي

4-730x438

جيش الاحتلال يكمل سيطرته على محور فيلادلفيا ويطبق حصاره على غزة

thumbs_b_c_31e26963eb8d2b7bf41f089f446efd6a

محلل عسكري إسرائيلي: تل أبيب تتجه نحو فشل ذريع متعدد الأبعاد

ديفيد هيرست: هذه الأسباب تدفع "حماس" لرفض المقترح الإسرائيلي للصفقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية