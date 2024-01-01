  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله في اعتراض مسيّرة عبرت من لبنان لنحو 40 كيلومترا

الجمعة 07 يونيو 2024 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله في اعتراض مسيّرة عبرت من لبنان لنحو 40 كيلومترا



القدس المحتلة/سما/

بعد ساعات من إطلاق الإنذار في منطقة الجليل اليوم الجمعة، اعترف الجيش الإسرائيلي بأن طائرة بدون طيار عبرت من لبنان، وانفجرت، مؤكدا أن الدفاعات الجوية فشلت في اعتراضها.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "وفي وقت سابق من هذا اليوم، دوت صفارات الإنذار في منطقة نوف الجليل، وبعد مراجعة الحادث، تبين أنه تم التعرف على طائرة بدون طيار عبرت من لبنان وسقطت في منطقة مفتوحة هي وادي يزرعيل.. وقد فشلت الإجراءات الدفاعية التي تم نشرها في اعتراض الهدف. كما تم رصد طائرة بدون طيار أخرى قادمة من لبنان وسقطت في منطقة شوميرا بالجليل الغربي".

وأضاف البيان: "تم إطلاق تنبيهات بعد احتمال سقوط حطام من عملية الاعتراض الفاشلة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في جميع الحوادث.. الحادث قيد المراجعة".

وحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الطائرة انفجرت على بعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود مع لبنان، وفشلت محاولة اعتراضها باستخدام منظومة القبة حديدية، واندلع حريق في المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

سي إن إن: قطر تهدد قادة حماس بالطرد حال رفض "إعلان بايدن"

إسرائيل ترفض مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن بشأن مقترح تبادل الأسرى ووقف الحرب على قطاع غزة

مسؤول كبير في هيئة الأركان: مكتب نتنياهو أبلغه بانه لن يكون هناك صفقة لتبادل الأسرى مع حماس ..

بشأن غزة.. الكشف عن تفاصيل مكالمة ساخنة بين سفير مصر في واشنطن ومشرّعين أمريكيين

صحفي أمريكي يكشف تفاصيل "فضيحة" في البيت الأبيض بشأن وقف النار في غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي يغتال رئيس بلدية النصيرات

لانتهاكاته ضد الأطفال.. جيش "إسرائيل" في "قائمة العار" لأول مرة

الأخبار الرئيسية

66634858423604558b12a5e9

إعلام إسرائيلي يكشف تصريحات "مثيرة" من اجتماع هيئة الأركان: جنرالات يطالبون باستقالة هاليفي

4-730x438

جيش الاحتلال يكمل سيطرته على محور فيلادلفيا ويطبق حصاره على غزة

thumbs_b_c_31e26963eb8d2b7bf41f089f446efd6a

محلل عسكري إسرائيلي: تل أبيب تتجه نحو فشل ذريع متعدد الأبعاد

ديفيد هيرست: هذه الأسباب تدفع "حماس" لرفض المقترح الإسرائيلي للصفقة

لانتهاكاته ضد الأطفال.. جيش "إسرائيل" في "قائمة العار" لأول مرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية