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"الأغذية العالمي": 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون فقرا غذائيا حادا

الجمعة 07 يونيو 2024 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأغذية العالمي": 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون فقرا غذائيا حادا



غزة/سما/

 قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 9 أطفال من كل 10 أطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد.

وأوضح البرنامج في سلسلة من المنشورات عبر منصة "اكس" أن "الأعمال العدائية والقيود المفروضة على المساعدات أدتا إلى انهيار النظم الغذائية والصحية".

وقال البرنامج إن العائلات الفلسطينية النازحة من رفح موجودة الآن في مناطق تعاني من نقص المياه النظيفة، والإمدادات الطبية، والوقود، وتعيش في ظل مساعدات غذائية محدودة.

 وشدد برنامج الأغذية العالمي على أنه يضطر من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص بموارد أقل، إلى تخفيض الحصص وإعطاء الأولوية للوجبات الساخنة التي تنتج في مطابخ المجتمع المحلي.

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