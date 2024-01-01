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الحوثيون: نفذنا عمليتين ضد سفينتين في البحر الأحمر

الجمعة 07 يونيو 2024 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: نفذنا عمليتين ضد سفينتين في البحر الأحمر



صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية اليوم الجمعة أنها نفذت عمليتين بالبحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات "انتهكت قرار حظر الدخول لموانئ فلسطين المحتلة"، بمسيرات وصواريخ.

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" (الحوثيون) العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائمِ العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، وفي إطارِ توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيدِ وردا على العدوانِ الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطينَ المحتلة وهما سفينة (Elbella ) وسفينة (AAL GENOA)".

وأضاف البيان: "تمت عملية الاستهداف بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والبحرية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وتابع: "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصارِ عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".


وأمس الخميس، أعلنت حركة "أنصار الله"عن تنفيذ عمليتين مشتركتين مع "المقاومة الإسلامية بالعراق" في ميناء حيفا.

ومنذ نوفمبر، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أكد الحوثيون استعدادهم لمعركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، مشددين على أنهم يفرضون سيطرة كاملة على الممرات المائية في البحر الأحمر وبحر العرب، وفق تعبيرهم.

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة من اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات منفصلة عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

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