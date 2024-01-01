إصابة 9 جنود إسرائيليين خلال 24 ساعة

القدس المحتلة/سما/

أظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 9 من جنوده بينهم 7 في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفقا للمعطيات التي نشرها الجيش على موقعه، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي وصل إلى 3763 ارتفاعا من 3754 يوم الخميس.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قد بلغ 9 جنود.

وتشير المعطيات إلى أن 7 منهم أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة والتي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

وبحسب المعطيات، فقد ارتفع عدد الجنود الذين أصيبوا بالمعارك البرية في غزة إلى 1902 مقارنة مع 1895 الخميس.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع إصابة باقي الجنود.

وأشار إلى أن 26 جنديا من المصابين بحالة خطيرة، و193 بحالة متوسطة، و36 بحالة طفيفة.

وطبقا للمعطيات، فإن 646 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر بينهم 294 بالمعارك البرية في قطاع غزة.