  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: قصف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة استمرار لجريمة "الإبادة"

الجمعة 07 يونيو 2024 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قصف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة استمرار لجريمة "الإبادة"



غزة/سما/

قالت حركة حماس، الجمعة، إن القصف الإسرائيلي الذي طال مدرسة تتبع للوكالة الأممية "أونروا" تؤوي نازحين غربي مدينة غزة، "استمرار لجريمة الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال".

وفي وقت سابق الجمعة، استشهد 3 مواطنين وأصيب 15 آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أسماء" التابعة لوكالة "الأونروا"، والتي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وهذه المدرسة الثانية التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي خلال يومين، غداة ارتكابه مجزرة الخميس، بمدرسة تؤوي 6 آلاف نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أسفر عن سقوط 40 شهيدا.

وأضافت الحركة، في بيان : "توالي الاستهداف الصهيوني لمقار الأونروا ومدارسها التي تؤوي النازحين، وآخرها القصف على مدرسة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وخلّف شهداء وجرحى بين النازحين فيها، هو استمرار لجريمة الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية بحق شعبنا".

واتهمت الحركة الجيش الإسرائيلي "باستهداف مركز لتجمعات المدنيين خاصة في مدارس ومقار الأونروا".

وقالت في هذا الصدد: "دمّر الاحتلال أو ألحَق الضرر بحوالي 148 منشأة، قَتَلَ فيها مئات النازحين جلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ".

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "العمل بقوّة لتشكيل لجان تحقيق في هذه الجرائم، وإخضاع قادة الاحتلال المجرمين للمحاسبة والعقاب".

وحمّلت حماس، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة "عن الجرائم الإسرائيلية وذلك لمواصلة إمداد الكيان بالسلاح والعتاد ودعمه سياسيا ودبلوماسيا".

والجمعة، طالبت الأونروا، بإجراء تحقيقات في كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضدها، بما يشمل الهجمات على مبانيها ومراكزها التي تؤوي نازحين مدنيين.

جاء ذلك على لسان جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالأونروا، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ونشرت المنظمة الأممية فحواها على منصة "إكس".

وأضافت توما: "مرافق الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن تكون ملاجئ آمنة للمدنيين".

والخميس، استهدف الجيش الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن هذا القصف أسفر عن سقوط عن 40 شهيدا بينهم 14 طفلا و9 نساء وإصابة 74 نازحا منهم 23 طفلا و18 امرأة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها التاسع نحو 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.

#حماس

الأكثر قراءة اليوم

سي إن إن: قطر تهدد قادة حماس بالطرد حال رفض "إعلان بايدن"

إسرائيل ترفض مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن بشأن مقترح تبادل الأسرى ووقف الحرب على قطاع غزة

مسؤول كبير في هيئة الأركان: مكتب نتنياهو أبلغه بانه لن يكون هناك صفقة لتبادل الأسرى مع حماس ..

بشأن غزة.. الكشف عن تفاصيل مكالمة ساخنة بين سفير مصر في واشنطن ومشرّعين أمريكيين

جيش الاحتلال الاسرائيلي يغتال رئيس بلدية النصيرات

صحفي أمريكي يكشف تفاصيل "فضيحة" في البيت الأبيض بشأن وقف النار في غزة

لانتهاكاته ضد الأطفال.. جيش "إسرائيل" في "قائمة العار" لأول مرة

الأخبار الرئيسية

4-730x438

جيش الاحتلال يكمل سيطرته على محور فيلادلفيا ويطبق حصاره على غزة

thumbs_b_c_31e26963eb8d2b7bf41f089f446efd6a

محلل عسكري إسرائيلي: تل أبيب تتجه نحو فشل ذريع متعدد الأبعاد

ديفيد هيرست: هذه الأسباب تدفع "حماس" لرفض المقترح الإسرائيلي للصفقة

لانتهاكاته ضد الأطفال.. جيش "إسرائيل" في "قائمة العار" لأول مرة

2-37-730x438

بشأن غزة.. الكشف عن تفاصيل مكالمة ساخنة بين سفير مصر في واشنطن ومشرّعين أمريكيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية