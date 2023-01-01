ليبرمان: حكومة "إسرائيل" خسرت الشمال وتلقت "إذلالا كاملا" بغزة

القدس المحتلة/سما/

اعتبر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، الجمعة، أن حكومة تل أبيب تلقت "إذلالا كاملا" في قطاع غزة بدل "النصر الكامل" الذي تحدثت عنه، فيما "خسرت الشمال وتواصل الاستسلام" لـ"حزب الله" اللبناني.

وقال ليبرمان، في منشور عبر منصة إكس: "خسرت الحكومة الإسرائيلية الشمال وتواصل الاستسلام لحزب الله، الذي يفعل كل ما يحلو له".

وأضاف: "8 أشهر بالضبط مرت على 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 8 أشهر تلقينا خلالها إذلالا كاملا بدل النصر الكامل، حيث لم نقض على حماس، ولم نعد جميع المحتجزين (الأسرى بغزة)".

وتابع ليبرمان حديثه: "حان الموعد الآن لقيادة مختلفة".