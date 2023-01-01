  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ليبرمان: حكومة "إسرائيل" خسرت الشمال وتلقت "إذلالا كاملا" بغزة

الجمعة 07 يونيو 2024 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: حكومة "إسرائيل" خسرت الشمال وتلقت "إذلالا كاملا" بغزة



القدس المحتلة/سما/

اعتبر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، الجمعة، أن حكومة تل أبيب تلقت "إذلالا كاملا" في قطاع غزة بدل "النصر الكامل" الذي تحدثت عنه، فيما "خسرت الشمال وتواصل الاستسلام" لـ"حزب الله" اللبناني.

وقال ليبرمان، في منشور عبر منصة إكس: "خسرت الحكومة الإسرائيلية الشمال وتواصل الاستسلام لحزب الله، الذي يفعل كل ما يحلو له".

وأضاف: "8 أشهر بالضبط مرت على 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 8 أشهر تلقينا خلالها إذلالا كاملا بدل النصر الكامل، حيث لم نقض على حماس، ولم نعد جميع المحتجزين (الأسرى بغزة)".

وتابع ليبرمان حديثه: "حان الموعد الآن لقيادة مختلفة".

الأكثر قراءة اليوم

سي إن إن: قطر تهدد قادة حماس بالطرد حال رفض "إعلان بايدن"

إسرائيل ترفض مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن بشأن مقترح تبادل الأسرى ووقف الحرب على قطاع غزة

مسؤول كبير في هيئة الأركان: مكتب نتنياهو أبلغه بانه لن يكون هناك صفقة لتبادل الأسرى مع حماس ..

جيش الاحتلال الاسرائيلي يغتال رئيس بلدية النصيرات

بشأن غزة.. الكشف عن تفاصيل مكالمة ساخنة بين سفير مصر في واشنطن ومشرّعين أمريكيين

صحفي أمريكي يكشف تفاصيل "فضيحة" في البيت الأبيض بشأن وقف النار في غزة

لانتهاكاته ضد الأطفال.. جيش "إسرائيل" في "قائمة العار" لأول مرة

الأخبار الرئيسية

4-730x438

جيش الاحتلال يكمل سيطرته على محور فيلادلفيا ويطبق حصاره على غزة

thumbs_b_c_31e26963eb8d2b7bf41f089f446efd6a

محلل عسكري إسرائيلي: تل أبيب تتجه نحو فشل ذريع متعدد الأبعاد

ديفيد هيرست: هذه الأسباب تدفع "حماس" لرفض المقترح الإسرائيلي للصفقة

لانتهاكاته ضد الأطفال.. جيش "إسرائيل" في "قائمة العار" لأول مرة

2-37-730x438

بشأن غزة.. الكشف عن تفاصيل مكالمة ساخنة بين سفير مصر في واشنطن ومشرّعين أمريكيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية