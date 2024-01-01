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الدفاع المدني: التوغل الإسرائيلي غرب رفح يعيق وصولنا لمصابين

الجمعة 07 يونيو 2024 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني: التوغل الإسرائيلي غرب رفح يعيق وصولنا لمصابين



غزة/سما/

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة، أنه تلقى نداءات استغاثة من مواطنين مصابين جراء الهجمات الإسرائيلية على غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، لكنه غير قادر على الوصول إليهم بسبب الآليات الإسرائيلية المتوغلة.

وقال محمد المغير، مدير إدارة الإمداد والتجهيز بالدفاع المدني، للأناضول: "تصلنا نداءات استغاثة من مصابين ومحتجزين في منطقة القرية السويدية (غربي رفح)، لكننا غير قادرين على الوصول إليهم بسبب التوغل الإسرائيلي".

وأضاف المغير: "عندما توجهت طواقمنا برفقة سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين غربي رفح، واجهنا تواجد آليات الاحتلال؛ مما عرقل عملية وصولنا إلى هناك".

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