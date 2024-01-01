دخول 52 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

غزة/سما/

أفاد إعلام مصري، الجمعة، بدخول 52 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.

وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية الخاصة، "دخول 52 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بشكل مؤقت، بسبب احتلال إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح" جنوبي القطاع منذ 7 مايو/ أيار الماضي.

وفي 24 مايو الماضي، اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي جو بايدن، على "دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وبالفعل، دخلت أولى شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم وتسلمتها الأمم المتحدة في 30 مايو الماضي، وفق القناة الإخبارية المصرية.

وفي 2 يونيو/ حزيران الجاري، احتضنت القاهرة اجتماعا أمنيا بحضور مصري أمريكي إسرائيلي لبحث إعادة فتح معبر رفح، حيث "تمسكت مصر بضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني للمعبر، حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى"، بحسب ما نقله إعلام مصري.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها التاسع نحو 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.