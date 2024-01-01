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الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين مشتركتين مع "المقاومة بالعراق" في ميناء حيفا

الجمعة 07 يونيو 2024 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين مشتركتين مع "المقاومة بالعراق" في ميناء حيفا



صنعاء/سما/

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية "الحوثيون"، الخميس" تنفيذ عمليتين مشتركتين مع "المقاومة الإسلامية بالعراق" في ميناء حيفا.

 

وقالت الجماعة في بيان لها: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية فى ميناء حيفاء".

وأضافت: "والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفاء في فلسطين المحتلة. وقد نفذت العمليتان بعدد من المسيرات وكانت الإصابة بعون الله دقيقة".

وأشار البيان إلى أن "عملية ميناء حيفاء المشتركة تأتي ردا على مجازر العدو الإسرائيلي في منطقة رفح وإن على العدو الإسرائيلي توقع المزيد من العمليات النوعية المشتركةِ خلال الفترة المقبلة وحتى يتوقف عدوانه الإجرامي الوحشي ويرفع حصاره عن إخواننا في قطاع غزة".

 

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