هيئة كبار علماء السعودية تكشف موعد عيد الأضحى

الرياض/سما/

قال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، عبد الله بن سليمان المنيع، إن غدا الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة.



وأضاف المنيع لصحيفة "سبق" السعودية، أن يوم عرفة يوافق السبت بعد القادم 15 يونيو، وعيد الأضحى سيكون يوم الأحد 16 يونيو.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن: "شهر ذي الحجة يبدأ بيوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 وعدد أيامه 30 يوما وينتهي بيوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 ودليل ذلك أن ولادة شهر ذي الحجة تكون في مساء يوم الخميس الموافق 29 من ذي القعدة 6 يونيو 2024 الساعة 3:37".

وأضاف: "في هذا اليوم تغرب الشمس قبل القمر، إذ تغرب في الساعة 7:02، ويغرب القمر بعدها 7:12 والفرق الزمني بين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس عشر دقائق".

وتابع: "بهذا يتضح أن ليلة الجمعة هي ليلة أول يوم من أيام شهر ذي الحجة ، كما يتضح أن يوم عرفة هو يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وأن يوم الأحد الموافق 16 يونيو هو يوم عيد الأضحى".

وأكمل: "شهر محرم 1446 هجري يبدأ بيوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 م وعدد أيامه 29 يوما حيث ينتهي يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2024".

من جهته، قال المختص بفيزياء الفلك وعلوم الفضاء، رئيس قسم الفيزياء في جامعة البلقاء التطبيقية، علي الطعاني، إن الحسابات الفلكية تؤكد عدم إمكانية رؤية هلال ذو الحجة اليوم الخميس، ما يعني أن بداية الشهر تكون يوم السبت بالاعتماد على الرؤية، والجمعة بالاعتماد على الحسابات الفلكية.

وأوضح الطعاني لموقع "عمون" الأردني، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن هلال شهر ذي الحجة سيتولد (الاقتران المركزي) اليوم الخميس 6 يونيو في تمام الساعة 15:38 بتوقيت الأردن.

وأضاف أن الشمس ستغرب في الساعة 19:47 مساء، بينما سيغرب الهلال في الساعة 20:05 مساء، وسيكون عمر الهلال عند غروب الشمس 4 ساعات و1 دقيقة، وسيمكث في الأفق الغربي لمدة 19 دقيقة، ويكون ارتفاع الهلال فوق الأفق 2.5 درجة وبُعده عن الشمس 4 درجات، وسيكون الهلال على يسار الشمس وقوس الهلال سيكون متجهًا للأعلى، وتكون نسبة إضاءته 0.1%.

وبين أنه بناء على هذه الحسابات، فإنه لا يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام الأجهزة الفلكية في الأردن أو في أجزاء من المنطقة العربية.

وأوضح أنه بناء على هذه المعطيات الفلكية، فإن يوم الجمعة سيكون أول أيام شهر ذو الحجة (فلكيا) وسيكون عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو، اما بالاعتماد على الرؤية فيكون يوم السبت أول أيام شهر ذي الحجة، ويوم الاثنين 17 يونيو أول أيام عيد الاضحى.

وبين الطعاني أن أقل عمر لرصد الهلال بالتلسكوب هو 12 ساعة و30 دقيقة، وأقل مدة مكث هي 30 دقيقة، وهناك أيضا عوامل أخرى تتعلق برؤية الهلال، مثل صفاء الجو من الغبار والأتربة في الأفق الغربي.