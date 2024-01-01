رسمياً.. الأمم المتحدة تدرج "إسرائيل" على "القائمة السوداء" للدول التي تقتل الأطفال

واشنطن/سما/

وقع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الجمعة، قرارًا نهائيًا بإدراج "إسرائيل" على "القائمة السوداء" للدول والمنظمات التي تستهدف وتقتل الأطفال في مناطق النزاع”، وأبلغ مكتب غوتيريش، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، بالقرار، فيما أكدت الخارجية الإسرائيلية النبأ، كما ذكرت قناة الإسرائيلية(13).

وأشار القرار إلى أن "إسرائيل تفقد شرعيتها بسبب تصرفات الحكومة الحالية.



ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، مساء اليوم الجمعة،"لقد وضعت الأمم المتحدة نفسها على القائمة السوداء للتاريخ اليوم عندما انضمت إلى أنصارحماس" .وتابع إن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم ولن يغير أي قرار وهمي من جانب الأمم المتحدة ذلك".

وتلقى سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إخطارا رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قراره إدراج الجيش الإسرائيلي في تقرير الأمين العام حول الأطفال في مناطق النزاع باعتباره "طرفا في النزاع ارتكب انتهاكات ضد الأطفال" .

ورد إردان على الأمين العام قائلاً: "إن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأخلاقي في العالم. ومن دخل اليوم إلى القائمة السوداء هو الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يشجع ويشجع الإرهاب والأعمال الكراهية لإسرائيل. عار عليه.

وأضاف: "قرارات الأمين العام لا تعطي إلا الأمل للإرهابيين بالبقاء، وتشجعهم على استخدام الأطفال في الإرهاب وإطالة أمد الحرب". وفق تعبيره

وتابع:" "لقد صدمت من القرار المخزي للأمين العام. وهذا قرار غير أخلاقي يساعد الإرهاب ويكافئ الإرهابيين. جيشنا هو الأكثر أخلاقية في العالم، والذي دخل ’القائمة السوداء’ اليوم ليس الجيش الإسرائيلي بل الأمين العام، الذي تحرك قراراته الكراهية لإسرائيل".