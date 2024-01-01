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بايدن يقع في خطأ وخلط غير مسبوقين ويقول:"إسرائيل" لم تكن تنوي غزو روسيا

الجمعة 07 يونيو 2024 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يقع في خطأ وخلط غير مسبوقين ويقول:"إسرائيل" لم تكن تنوي غزو روسيا



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة صحفية، إن "إسرائيل لم تكن لديها أي نية لغزو روسيا" في خطأ جديد يقع فيه الرئيس الأمريكي.


وقال في مقابلة مع قناة ABC: "أعتقد أنه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) يستمع إلي، إنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يكونوا يعتزمون الذهاب إلى روسيا، وغزو رفح على نطاق واسع".

وفي وقت سابق خلط الرئيس الأمريكي جو بايدن بين مدينة حيفا الساحلية ومدينة رفح الملاذ الأخير للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعا تل أبيب إلى عدم اجتياح حيفا، وهو يقصد رفح.

وكانت صحيفة بوليتيكو قد ذكرت في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن إسرائيل لم تتجاوز "الخط الأحمر" بضرب رفح في قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من مرة النازحين في مدينة رفح ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى أغلبهم من النساء والأطفال.

كما قصف الجيش الإسرائيلي منشآت طبية ومرافق تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق وبعد اعتراف تل أبيب بقصف مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح، قالت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي أن هيئة الأركان العامة بدأت التحقيق في ملابسات مقتل مدنيين في منطقة الغارة.

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