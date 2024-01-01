3 مراحل تمتد 126 يوما.. تفاصيل المقترح الإسرائيلي المقدم لحماس

القدس المحتلة/سما/

نشر موقع "Middle East Eye" نص الاقتراح الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.



وحسب المنشور يتكون الاقتراح من ثلاث مراحل مترابطة:

وتشمل المرحلة الأولى (42 يوماً):

1. التوقف المؤقت عن العمليات العسكرية: انسحاب قوات الاحتلال إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة.

2. الإيقاف المؤقت للطيران العسكري والاستطلاعي: 10 ساعات يومياً و12 ساعة في أيام تبادل المحتجزين.

3. عودة النازحين داخليا:

- في اليوم السابع، انسحاب قوات الاحتلال من شارع الرشيد إلى شارع صلاح الدين.

- في اليوم الـ 22، انسحاب قوات الاحتلال من وسط القطاع إلى حدود القطاع.

4. تبادل المحتجزين والأسرى:

- إطلاق حماس لـ 33 أسيرا إسرائيليا.

- إطلاق الاحتلال لعدد من الأسرى الفلسطينيين.

5. آلية تبادل الأسرى: يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على مراحل محددة.

6. ضمانات عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المحررين بنفس التهم السابقة.

7. بدء مباحثات غير مباشرة بين الطرفين بشأن المرحلة الثانية.

8. إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية.

9. إيواء النازحين داخلياً بتوفير بيوت مؤقتة وخيام.

أما المرحلة الثانية فتمتد (42 يوما) وتشمل:

15. الإعلان عن استعادة الهدوء المستدام: توقف العمليات العسكرية بشكل دائم وتبادل الأسرى المتبقين والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

وتستمر المرحلة الثالثة (42 يوما) حيث تم اقتراح ما يلي:

16. تبادل جثامين الموتى لدى الطرفين.

17. بدء إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 3 إلى 5 سنوات تحت إشراف دول ومنظمات متعددة.

18. فتح المعابر الحدودية لتسهيل حركة السكان ونقل البضائع.

ويحدد المقترح ثلاث دول كجهات ضامنة لهذه الاتفاقية، وهي قطر، مصر والسعودية.



والجمعة 31 مايو أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وقال الرئيس جو بايدن عند إعلانه المقترح الجمعة إنه يبدأ بمرحلة مدتها ستة أسابيع ستشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل أولي للرهائن والأسرى.

ثم سيجري تفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل وقف دائم لإطلاق النار مع تواصل الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة، معتبرا أن "الوقت قد حان لانتهاء هذه الحرب".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها.

من جهتها، أعلنت حركة حماس في رد فعلها الأولي أنها "تنظر بإيجابية" إلى الخطة المقترحة المؤلفة من 3 مراحل.