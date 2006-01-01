اذلال إسرائيل .. الشمال يضرب بعنف ..! أكرم عطا الله

رسم كاريكاتور في إحدى الصحف الإسرائيلية قبل أسابيع الحدود الشمالية الجديدة للدولة بعد التصعيد مع لبنان واضعاً خطاً يقتطع عشرة كيلومترات خارجها، ربما أن ذلك كان يصف ما جاء على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي بالقول إن إسرائيل فقدت شمالها ...ذلك هو الواقع.

مع ارتفاع وتيرة الضربات التي نفذها حزب الله في شهر أيار كماً ونوعاً صدر أكثر من تصريح إسرائيلي جاء فيه أن حزب الله تجاوز الخط الأحمر .. لكن إسرائيل لم تعتد على استخدام هذا المصطلح قبل أن تكون آلتها العسكرية الضخمة قد حرثت الأرض والسماء، لكنها تقف الآن عاجزة ذليلة كما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في توصيفه وهو يرى غابة جبل نفتالي تحترق أمام أعين الجيش والحكومة حيث قال: «ما يحترق ليس الشمال بل الردع الإسرائيلي والشرف الإسرائيلي».

يوآف غالانت وزير الدفاع الذي وقف في بداية التصعيد على حدود لبنان مهدداً بإعادته للعصر الحجري يبتلع لسانه بعد أن عرف أن حزب الله أعاد شمال إسرائيل للعصر الحجري كنموذج فقط، كان في اجتماع مجلس الحرب الذي انعقد الأربعاء يقول للأعضاء: «لا تبدؤوا حملة في الشمال إلا إذا لم يكن هناك سبيل للتوصل لاتفاق دبلوماسي».

كل من يرصد ما الذي يحصل في الشمال يصل إلى نتيجة محددة، فقد قتل وجرح حزب الله جنوداً ودمر مئات المنازل وأحرق آلاف الدونمات «14 ألف دونم ضعف ما احترق العام 2006 كما يقول الصندوق القومي الكيرن كييمت»، أطلق آلاف الصواريخ ودمر أنظمة الرصد والسيطرة وألحق أضراراً بالغة بالقواعد العسكرية وهو ما علقت عليه الصحافة الإسرائيلية بقولها: «لم يبقَ سوى اقتحام فرقة الرضوان».

من يرصد ذلك يصل إلى القناعة التي توصل إليها الكاتب الأميركي توماس فريدمان وقالها في لقائه مع الجزيرة: «حزب الله يملك صواريخ موجهة يستطيع أن يضرب المطارات الإسرائيلية والقواعد العسكرية رأينا ذلك في الشمال لذا نريد تفادي هذه الحرب لأنها ستدمر إسرائيل ولبنان».

أن يقول فريدمان أنها «ستدمر إسرائيل» هذا هو بيت قصيد خوف إسرائيل من إعلان الحرب واستمرار تلقي الضربات المهينة هناك دون أن تملك الجرأة التي عرفناها لإعلان حرب.

الجنرال غيورا آيلاند رئيس مجلس الأمن القومي السابق الذي اعتاد أن يفصل خططاً كما يريد لغزة يتلعثم حين يتعلق الأمر بلبنان، فيقول: «ليس لدى إسرائيل القدرة على تدمير مئات آلاف الصواريخ والمُسيّرات وإذا أعلنت إسرائيل الحرب على حزب الله ستكون هزيمة فظيعة»، ومثله الجنرال غرشون هكوهين القائد السابق لفيلق الأركان في الجيش الإسرائيلي يقول: «نحن منفعلون جداً وبحق لأن حزب الله يقوم بإذلالنا بكفاءة عالية».

في وقائع كهذه لست بصدد استعراض ما يقوله الجنرال إسحق بريك الذي يسمى نبي الخراب في إسرائيل، فقد نبه مبكراً لقدرات إسرائيل المحدودة أمام الحروب وقدرة الجيش الإسرائيلي أمام أعدائه.

لكن ما يصدر عن جهات إسرائيلية كانت تسيطر على لغتها القوة والعنجهية باتت اليوم شديدة التواضع أمام فقدان الحياة لامتداد عشرة كيلومترات ومرشحة للتوسع وعدم قدرتها على إعطاء وعد واثق بعودة مائة ألف إسرائيلي نزحوا من الشمال دمرت الكثير من بيوتهم ومزارعهم ومصانعهم، وتحولوا إلى عالة على الدولة يستنزفون موازنتها المثقوبة بفعل الحرب.

رئيس قسم الأبحاث في معهد «علما» الإسرائيلي يقول: «يمكن لقوة نيران حزب الله أن تستهدف كامل إسرائيل» وهو ما أعلنه الأمين العام للحزب منذ سنوات وأعلنته إسرائيل بعد حرب 2006 بقليل عندما قال وزير الجبهة الداخلية وهي وزارة اخترعت بعد تلك الحرب: «لم يبقَ واد في إسرائيل لن تصله الصواريخ»، وهو ما يؤكده فريدمان القريب من المؤسسة الأميركية الرسمية.

القناة 13 الإسرائيلية تقول: «إن مسيرات حزب الله قادرة على تحدي منظومات الكشف الإسرائيلية وإن الرادارات الأرضية تجد صعوبة في تشخيصها، والصورة التي يتم بثها بأن الجيش في الطريق نحو معركة في الشمال غير دقيقة فإسرائيل حتى الآن غير واضح ما هي قادرة عليه» وهذا ما بات يفسر دقة الأهداف وقدرة الحزب على الوصول إليها وهو ما يزيد شك المنظومة الإسرائيلية في قدرتها على خوض الحرب.

لا مقارنة بين قوة حماس والجهاد الإسلامي في غزة وبين قوة حزب الله، بين قوى محلية محاصرة تصنع سلاحها منزلياً وبين قوة مفتوحة الحدود والأجواء والسواحل، ولكن الأهم لا مقارنة بالجغرافيا والطبيعة الجبلية الحرجية في الجنوب اللبناني التي تُمكن المقاتلين من التمركز دون أن تستطيع الدبابة الصعود إليهم أو قدرة للطائرات على كشفهم فباتت معضلة إسرائيل كبيرة تضع أمنها القومي على المحك، لأول مرة تجد نفسها غير قادرة على استسهال قرار الحرب ولكنها في نفس الوقت ليست قادرة على تحمل أن ترى الشمال يحترق وقواعدها تخترق ومنصات القبة الحديدية يتم ضربها بكفاءة عالية وتصاب بالعمى قبل الحرب بعد ضرب منظومات الرادار والكشف وتطير المسيرات بحرية فوق قواعدها، تلك باتت معضلة استراتيجية بدأت في غزة ولكنها تنكشف في لبنان وهي تتعرض لإذلال يومي ومستمر.