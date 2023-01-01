استطلاع " معاريف" : غانتس يتقدم على نتنياهو في استطلاعات الرأي

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي تقدم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة، في حال جرت انتخابات اليوم.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، يفضل 42 بالمئة من الإسرائيليين غانتس في رئاسة الحكومة مقابل 34 بالمئة يفضلون نتنياهو لهذا المنصب، في حال جرت انتخابات في إسرائيل اليوم.

فيما قال 24 بالمئة من الإسرائيليين إنهم لا يملكون رأيا محددا بشأن الشخص المفضل لديهم لقيادة الحكومة.

وتأتي نتائج الاستطلاع قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي حددها غانتس لنتنياهو بمغادرة حكومة الطوارئ ما لم يتبنّ خطة واضحة للحرب في غزة واليوم التالي للحرب.

وحتى صباح، الجمعة، لم يحسم غانتس موقفه ولكن انسحابه من حكومة الطوارئ لا يعني سقوط الائتلاف الحكومي لأنه ليس جزءا فيه، لكن سيؤدي إلى إنهاء تعريف "حكومة الطوارئ" وتعود الحكومة الى ما كانت عليه قبل الحرب.

وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ برئاسة نتنياهو، بعد أيام من هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، رغم أنه لم يكونا جزءا من الائتلاف الحكومي قبل ذلك.

ويضم مجلس الحرب كلا من نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس.

وتشير النتائج الى انه لو جرت انتخابات اليوم فإن حزب "الوحدة الوطنية" بقيادة غانتس سيحصل على 27 مقعدا مقابل 20 مقعدا لحزب الليكود بقيادة نتنياهو.

أما حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد فيحصل على 15 مقعدا، كما تشير النتائج.

وبالإجمال، فإن معسكر الأحزاب الداعمة لرئاسة نتنياهو لرئاسة الحكومة ستحصل على 51 مقعدا لو جرت انتخابات اليوم أما المعسكر الرافض لرئاسته للحكومة فيحصل على 59 مقعدا فيما يحصل النواب العرب على 10 مقاعد.

ولا تلوح بالأفق إمكانية انتخابات قريبة تدعو إليها أطياف سياسية وشعبية في إسرائيل إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات في ظل الحرب على غزة.

وأشارت "معاريف" إلى أن الاستطلاع أجري من قبل معهد "لازار" على عينة عشوائية من 502 إسرائيليين وكان هامش الخطأ 4.4 بالمئة.