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بلينكن يزور إسرائيل الأسبوع المقبل على خلفية الفشل في انهاء الحرب على غزة

الجمعة 07 يونيو 2024 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يزور إسرائيل الأسبوع المقبل على خلفية الفشل في انهاء الحرب على غزة



القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر عبرية، الجمعة، إنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية الفشل في التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن هذه الزيارة ستكون الثامنة التي يقوم بها بلينكن إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب، حيث كانت زيارته الأخيرة لتل أبيب في شهر مارس الماضي، في محاولة لمنع عملية واسعة النطاق في رفح.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فور وصوله إلى إسرائيل، ولم يتم الإعلان عن لقاءات أخرى حتى الآن.

وتستثمر الإدارة الأميركية كل طاقتها للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إخماد الحرب في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية، على الأقل حتى الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وستتم زيارة بلينكن الحالية في الوقت الذي لا يُتوقع فيه لأول مرة أن يكون وزراء "معسكر الدولة" جزءا من الحكومة وعدم المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء الحربي.

وفي زياراته السابقة حرص بلينكن على لقاء غانتس بشكل منفصل، ومن المؤكد أن ديناميكيات الزيارة الحالية ستثير الاهتمام في ظل أن الإدارة اعتبرته عنصرا إيجابيا في الحكومة.

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