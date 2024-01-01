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نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونجرس الأميركي في 24 يوليو

الجمعة 07 يونيو 2024 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونجرس الأميركي في 24 يوليو



القدس المحتلة/سما/

يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا أمام الكونجرس الأميركي بمجلسيه في 24 يوليو، بحسب ما أفاد مصدر برلماني في واشنطن لوكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إنّ نتنياهو سيخاطب الكونجرس خلال جلسة مشتركة ستعقد في 24 يوليو، وذلك تلبية لدعوة رسمية وجّهها إليه قادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين.

وأعلن مكتب نتنياهو، في وقت سابق، أنه قبل دعوة من قادة الكونجرس الأميركي لإلقاء خطاب أمام جلسة مشتركة للكونجرس، هو الرابع له منذ توليه السلطة، فيما أعرب السيناتور المستقل بيرني ساندرز عن معارضته للدعوة، قائلاً إن نتنياهو مجرم حرب، مشدداً على أنه لن يحضر الخطاب، واعتبر أن الدعوة "يوم حزين لأميركا".

وقال نتنياهو في بيان: "أنا متأثر للغاية لحصولي على شرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونجرس وتقديم الحقيقة بشأن حربنا العادلة ضد أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا أمام ممثلي الشعب الأميركي والعالم أجمع"، وفق ما نقلته شبكة CNN الأميركية.

ووجّه قادة الكونجرس الأربعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الجمعة، دعوة رسمية لنتنياهو لإلقاء كلمة خلال جلسة مشتركة.

وقال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، عن ولاية فيرمونت، إنه لن يحضر جلسة خطاب نتنياهو، واصفاً إياه بـ"مجرم حرب".

وذكر في بيان السبت: "إنه يوم حزين للغاية لبلادنا أن تتم دعوة نتنياهو من قبل قادة من كلا الحزبين، لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونجرس".

وأضاف في ختام بيانه: "نتنياهو مجرم حرب. لا ينبغي دعوته لإلقاء كلمة. بالتأكيد لن أحضر". وأشار إلى سعي مدع عام المحكمة الجنائية الدولية للحصول على أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل وحماس بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

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