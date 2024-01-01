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صحيفة: تكلفة إصلاح رصيف المساعدات المؤقت بغزة تتجاوز 20 مليون دولار

الجمعة 07 يونيو 2024 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: تكلفة إصلاح رصيف المساعدات المؤقت بغزة تتجاوز 20 مليون دولار



واشنطن / وكالات /

كشفت وزارة الدفاع الأميركية عن الحاجة إلى إصلاحات مكلفة للرصيف المؤقت الذي أقامته واشنطن لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والذي تعرض لأضرار بالغة بسبب العوامل الجوية.

ووفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست، تقدر تكلفة الإصلاحات الضرورية بحوالي 22 مليون دولار، مع إمكانية ارتفاعها إلى 28 مليون دولار. وكشفت الصحيفة أن الفرق العسكرية الأميركية تتسابق حاليا لإعادة بناء الأساسات اللازمة لرصيف مماثل في ميناء أشدود الإسرائيلي، وهي منطقة توفر حماية أكبر من الأمواج القوية التي تسببت بأضرار جسيمة للمنشأة المؤقتة.

وتوقعت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية سابرينا سينغ أن تكتمل إعادة بناء الرصيف بحلول نهاية الأسبوع الجاري، لتبدأ فورا بعد ذلك عمليات تسليم الغذاء والمياه والمساعدات الأخرى الملحة للسكان في غزة.

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