مسؤول كبير في هيئة الأركان: مكتب نتنياهو أبلغه بانه لن يكون هناك صفقة لتبادل الأسرى مع حماس ..

القدس المحتلة/سما/

قال الرئيس السابق لوحدة التفاوض في هيئة الأركان الإسرائيلية دورون هدار، إنّ مسؤولا كبيرًا في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغه حين كان في منصبه، أنه لن يكون هناك اتفاق تبادل أسرى مع حماس والفصائل الفلسطينية.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة، مع هدار، في أعقاب تقاعده من منصب رئيس وحدة التفاوض في الجيش.

وذكر أنه أبلغ مسؤولا كبيرا في مكتب نتنياهو (لم يذكر اسمه)، خلال اجتماعه معه بعد أيام من أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بـ"ضرورة إبرام صفقة حالًا تشمل الإفراج عن 4 أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن كل أسير إسرائيلي".

وأكد هدار، أن المسؤول أبلغه حينها "باستحالة عقد صفقة".

وأشار الرئيس السابق لوحدة التفاوض إلى أنّ هذا الحديث دار بينه وبين المسؤول قبل بدء الاجتياح البري في 27 أكتوبر الماضي.

وأعرب هدار عن اعتقاده أن إسرائيل "فوّتت فرصة إبرام صفقة تبادل في أكثر من مناسبة، كانت ستشمل الإفراج عن الكثير من الأسرى المدنيين"، وفق تعبيره.

ويصرّ نتنياهو على وقف "مؤقت" لإطلاق النار دون إنهاء الحرب أو الانسحاب التام من قطاع غزة، بينما تطالب حماس بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة ومتعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.