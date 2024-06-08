الارصاد الفلسطينية تحذر: أجواء شديد الحرارة الجمعة

رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو يوم الجمعة صافيا بوجه عام حاراً الى شديد الحرارة في معظم المناطق ، ويطرأ انخاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي بحوالي 6 درجات مئوية، ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل : يكون الجو صافياً ومعتدلًا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 08/06/2024: يكون الجو صافيا بوجه عام حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحوالي 4 درجات مئوية ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الاحد 09/06/2024: يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 10/06/2024: يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح ادنى من معدلها العام بقليل ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة .

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.