الشرطة تقبض على صاحب شركة سياحية مشتبه فيه بإصدار تأشيرات غير معتمدة للحج

رام الله/سما/

قبضت الشرطة اليوم على صاحب شركة سياحية من نابلس وهو أحد المشتبه فيهم بإصدار مجموعة تأشيرات لحجاج بيت الله الحرام لكنها لم تشمل تصاريح الحج.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه من خلال عدة شكاوى تقدم بها مواطنون لفرع المباحث العامة بشرطة المحافظة مفادها أنهم حصلوا على تأشيرات دخول للمملكة العربية السعودية تخولهم أداء شعائر الحج إلا أن السلطات السعودية أعادتهم لعدم حصولهم على تصاريح خاصة بالحج.

وأكدت أنها تحفظت على المشتبه فيه وباشرت سماع أقواله تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولاً .