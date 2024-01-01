الامم المتحدة تدرج اسرائيل ضمن قائمة الدول التي تقتل الاطفال

نيويورك/وكالات/

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل قد تم إدراجها في "قائمة العار " وانه قرر تصنيفها على أنها دولة تقتل الاطفال. بحسب تقرير نقلته القناة 13 العبرية.

وأضاف غوتيريش أنه سيوقع على قرار نهائي بهذا الشأن "خلال الأسبوع المقبل، وأن الاستعدادات جارية لنشر القرار.

ووفقا للتقرير فإن إسرائيل متخوفة من أن القرار، الذي ينص في الواقع على أن الجيش الإسرائيلي هو جيش يقتل الأطفال، سيؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل من دول العالم، بما فيها تلك الدول التي تورد الأسلحة إلى إسرائيل.

ولفتت القناة إلى أن "الإعلان الأممي المرتقب يُثير قلقًا كبيرًا لدى كبار المسؤولين في إسرائيل؛ لأنه يأتي على خلفية سلسلة من القرارات الدولية ضد إسرائيل، كما أن له عواقب عملية قد تضر بإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل".

وأشار التقرير إلى "استعدادات إسرائيلية" للقرار المرتقب. ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "نواصل جهودنا لمنع إدخال إسرائيل إلى قائمة الدول السوداء التي تقتل الأطفال لكن احتمال نجاحها ضئيل".

وأفاد التقرير بأن تل أبيب شرعت بإعداد وصياغة ردها "على الأمم المتحدة استعدادا للإعلان الوشيك".

وتركز "قائمة العار" بشكل أساسي على المتورطين في تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسيا وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات.